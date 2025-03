AUDI Reggini ha presentato a Rimini la Nuova Audi A5 Al debutto, il Sindaco Jamil Sadegholvaad e i giocatori della RBR

Rimini, Sabato pomeriggio, in una piazza Malatesta già illuminata a festa, Audi Reggini ha acceso i riflettori sulla nuova Audi A5, erede dell’iconica Audi A4, nuovo capitolo di una storia di successo e vero e proprio simbolo della gamma premium del brand. L’happening, con tanti ospiti e amici, si è trasformato in una festa per la città, con un mix di intrattenimento e convivialità.

Sulle note degli SMOMA e con la partecipazione dei giocatori della RBR di cui il gruppo è orgogliosamente sponsor da diverse stagioni, il Gruppo Reggini ha fatto gli onori di casa con un brindisi presso l’Osteria dei Poeti, al quale si è unito anche il sindaco Jamil Sadegholvaad.

“Con questo evento nel cuore della città, portando le nostre novità in mezzo alle persone, Audi Reggini intende promuovere esperienze che uniscono design, innovazione e il piacere di vivere e valorizzare il nostro territorio. – dice Filippo Reggini – È un’iniziativa pensata per condividere non solo la presentazione di un’auto, ma una visione che celebra l’incontro tra eccellenza e appartenenza. Ringrazio il sindaco di Rimini per aver accolto il nostro invito e i Justin Johnson e compagni, autentici testimonial dei nostri valori: qualità, spirito sportivo e senso di squadra. La scelta di piazza Malatesta non è stata casuale: questo luogo rappresenta un simbolo di cultura, vitalità e rinnovamento, valori che rispecchiano perfettamente lo spirito di questa nuova auto, protagonista di una vera e propria rivoluzione in casa Audi.”

Nuova Audi A5 si differenzia per le prestazioni all’avanguardia e per essere un concentrato di tecnologie innovative, tra cui spiccano il design sportivo, i sistemi di assistenza alla guida e la connettività di ultima generazione. Non mancano i dettagli d’impatto, sia in esterno che in interno dove, ad accogliere guidatore e passeggero anteriore, c’è quello che Audi chiama “palcoscenico digitale”: virtual cockpit da 11,9 pollici, display da 14,5 pollici con design curvo, schermo dedicato al passeggero ed head up display con una superficie aumentata dell’85%.

Per ulteriori informazioni sulla Nuova Audi A5 e sulle prossime iniziative del gruppo, visitate il sito reggini.it o i suoi canali social.