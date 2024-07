AUDIZIONI E CASTING DI BALLERINI E PERFORMER PER AQUAFAN Una carica di oltre 50 artisti dal centro Italia ieri si sono presentati all’Oltremare Theatre alle audizioni per diventare i nuovi protagonisti del cast Aquadancers 2024

Il parco Aquafan di Riccione è una grande palcoscenico per nuovi talenti. Quest’oggi all’Oltremare Theatre si è tenuto il casting per scovare i nuovi ballerini e performer del parco acquatico. I ragazzi, più di cinquanta e provenienti da tutto il centro Italia, si sono confrontati con i professionisti del cast di Aquafan, sotto la regia di Elena Ronchetti, in diversi stili di danza jazz, funk e modern. Le audizioni sono partite oggi alle 10 e sono andate avanti per tutto il giorno.

Aquafan a Riccione tornerà aperto al pubblico dal 1° giugno e, come ogni estate, in più appuntamenti quotidiani, lo staff di Aquadancers coinvolgerà il pubblico (a luglio e agosto) nell’animazione e nei grandi eventi sul palcoscenico della Piscina Onde.

“Siamo fiduciosi di scoprire i giovani protagonisti della nuova stagione di Aquafan 2024 _ dice la regista Elena Ronchetti _ Quest’oggi abbiamo incontrato ragazzi dai 18 ai 30 anni molto motivati e talentuosi. Il sogno di poter animare e far divertire il pubblico del parco acquatico più famoso d’Europa verrà presto esaudito per alcuni di loro”.

“Definire Aquafan un semplice parco acquatico sarebbe riduttivo _ spiega Patrizia Leardini, direttrice dei parchi Costa Edutainment _ Aquafan rappresenta nell’immaginario collettivo qualcosa che da anni è motivo di analisi da parte del marketing nazionale e internazionale, dello studio dei linguaggi, oggetto sempre di interesse da parte dei media. Siamo un vero osservatorio privilegiato di mode e tendenze e anche un luogo di riferimento in Riviera per il mondo dei talent e degli artisti. Dal festival Music Wave, che porta sul nostro palco ogni estate cantanti e artisti nazionali, al mondo dei performer e ballerini, passando per i creator e protagonisti del web, che vogliono vivere e raccontare la propria estate, passando proprio da Aquafan”.

Nelle foto momenti del casting (i ragazzi sono tutti con liberatoria firmata)

Ufficio stampa & Social Media Management

COSTA EDUTAINMENT SPA – Polo Adriatico