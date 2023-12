Augusto Barbera favorito per la Presidenza della Corte Costituzionale Italiana

La Corte Costituzionale italiana si appresta a eleggere il suo nuovo presidente, succedendo a Silvana Sciarra, il cui mandato è terminato recentemente. A differenza di precedenti elezioni, questa volta non sembra esserci molta suspense, in quanto si profila la conferma di Augusto Barbera come presidente. Barbera, professore di diritto costituzionale, è stato eletto alla Consulta dal Parlamento nel dicembre 2015 su indicazione del Partito Democratico (Pd) e ha agito come presidente facente funzioni dopo la conclusione del mandato di Sciarra.

Nato ad Aidone, in provincia di Enna, e attualmente di 85 anni, Barbera vanta una lunga carriera accademica presso le Università di Bologna, Ferrara e Catania, ed è autore di 22 volumi. La sua carriera politica comprende cinque mandati alla Camera dei Deputati nelle liste del Partito Comunista Italiano (Pci) e del Partito Democratico della Sinistra (Pds), nonché il ruolo di Ministro per i Rapporti con il Parlamento nel governo Ciampi. Barbera è stato anche tra i promotori dei referendum elettorali italiani del 1991, 1993 e 1999.

Il consenso unanime raggiunto sul suo nome per la successione temporanea di Sciarra suggerisce una probabile elezione per un ulteriore anno al vertice della Corte Costituzionale.