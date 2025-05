Aumento della scontistica SMAC dal 3,5% al 5% tutto a carico dell’operatore economico. Firmato accordo al Begni con l’Agrigarden San Marino

Ieri mattina il Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio Marco Gatti ha firmato con la Agrigarden San Marino , nella persona del suo presidente Davide Castiglioni, un accordo di collaborazione che prevede l’aumento della scontistica SMAC dal 3,5% al 5% tutto a carico dell’operatore economico. L’iniziativa è valida dal 15 aprile al 15 giugno.’’Esprimo soddisfazione e compiacimento nei confronti di Agrigarden per aver creduto nella Smac quale strumento di incentivazione dei consumi interni, il principale obiettivo per il quale è stata introdotta nel 2008’ – ha detto il Segretario Gatti. ‘Auspico che la scelta virtuosa di Agrigarden costituisca un esempio per altre società del nostro territorio’.