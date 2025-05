Aurora Tila: autopsia esclude suicidio, indagini in corso sull’ex fidanzato

L’autopsia sul corpo di Aurora Tila, la giovane di 13 anni deceduta a Piacenza il 25 ottobre, ha escluso l’ipotesi del suicidio, confermando le testimonianze di tre potenziali testimoni. A comunicarlo sono stati la madre di Aurora, Morena Corbellini, e l’avvocata Anna Ferrari, legale della famiglia.

Attualmente, non ci sono stati rinvii a giudizio nel caso che ha colpito la città emiliana. L’ex fidanzato della ragazza, di 15 anni, è in custodia cautelare e risulta indagato per omicidio dalla Procura per i minorenni di Bologna. Si ipotizza che la giovane possa essere stata spinta dal palazzo in cui viveva.

La madre e l’avvocata di Aurora hanno fatto un appello alle istituzioni, chiedendo di promuovere una maggiore consapevolezza riguardo alla sicurezza e alla prevenzione della violenza. In considerazione delle indagini in corso e del rispetto per i familiari della vittima, hanno espresso la volontà di non rilasciare ulteriori commenti in questa fase.