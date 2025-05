Authority Pari Opportunità. Lancio del ”Centro di Prima Emergenza” nel 2024. Un baluardo contro la violenza di genere a San Marino

violenza, donne ed eventuali minori a carico, così come minori non accompagnati, offrendo una risposta concreta nelle prime 24-48 ore, nell’attesa di poter procedere a

e quanto le prime ore siano delicate sia per la salute della donna che per il proseguo nella scelta della denuncia.

Con il Centro di Prima Emergenza anche nella nostra Repubblica si

potrà così avere un rifugio sociale in cui la vittima possa essere presa in carico nell’urgenza, in uno spazio sicuro, predisposto a soddisfarne le necessità immediate, dove i professionisti siano pronti ad accoglierle fornendo loro non

solo un’assistenza sanitaria e legale, ma soprattutto garantirne protezione, sicurezza e sostegno.

Questo centro è stato fortemente voluto dall’ Authority Pari Opportunità, realizzato grazie alla collaborazione di tutta la rete antiviolenza e soprattutto dei servizi sociali Iss.