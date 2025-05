Auto contro camion nel Modenese, muore un carabiniere

Un 46enne, carabiniere fuori servizio, è morto in un incidente stradale nel pomeriggio in provincia di Modena, quando la sua auto si è scontrata contro un camion e poi con una seconda vettura.

E’ successo intorno alle 16.30 in località Ergastolo, nel Comune di Spilamberto.

L’uomo era alla guida di una Golf, che si è schiantata sulla Nuova Pedemontana contro il camion.

Ci sono anche altre persone ferite, in modo non grave. Oltre al 118, per la dinamica è intervenuta la polizia locale. Il militare, residente in provincia, è morto sul colpo.

Ansa