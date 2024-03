Auto finisce contro un palo della luce: morto 54enne. Ancora un incidente mortale sulle strade bolognesi

Ancora un incidente mortale sulle strade bolognesi.

Per cause al vaglio della polizia locale Reno Galliera, un’auto, al volante della quale c’era un uomo di 54 anni, mentre percorreva via Galliera Nord a San Pietro in Casale, ieri sera intorno alle 22.30, è finita fuori strada.

All’altezza dell’incrocio con via Salami, in località Maccaretolo, la vettura ha terminato la traiettoria finendo nel fossato a lato della strada e ha urtato un palo della luce.

Nell’impatto è deceduto Valter Venieri, residente a Cento, nel Ferrarrese.

Sul posto sono intervenuti 118 e vigili del fuoco. Anche ieri si è verificato un altro scontro mortale in Valsamoggia lungo la strada statale 569 ‘di Vignola’: coinvolte due auto e un autocarro, nell’impatto è morto un automobilista di 52 anni

ANSA