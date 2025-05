Auto in fiamme a Riccione nella notte tra il 21 e il 22 maggio

Nella notte tra mercoledì 21 e giovedì 22 maggio, un incendio ha coinvolto un veicolo in Viale Giuseppe Arimondi a Riccione. L’evento è avvenuto poco prima delle 23, quando sono stati uditi tre forti boati che hanno attirato l’attenzione dei residenti della zona.

Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco di Rimini, che sono riusciti a domare le fiamme e a mettere in sicurezza l’area. Il veicolo, una Mini parcheggiata lungo la strada, è stato completamente distrutto dal fuoco.

Le ragioni dell’incendio sono ancora in fase di verifica. Le autorità stanno considerando diverse ipotesi, tra cui un’origine accidentale o un atto doloso, senza escludere nessuna possibilità al momento. Le indagini proseguono per chiarire le cause dell’incendio e verificare eventuali elementi di responsabilità.