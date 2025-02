Autocarro finisce nel fosso in via Chiaviche: l’intervento della Polizia Locale di Cesena

E’ in corso in via Chiaviche 1841 un intervento della pattuglia infortunistica della Polizia Locale di Cesena arrivata sul posto alle ore 14:30 dopo che un autocarro è uscito di strada inclinandosi nel fosso stradale adiacente. Stando alle prime ricostruzioni il mezzo sarebbe finito fuori strada senza coinvolgere altri veicoli. Il conducente, fortunatamente illeso, ha infatti dichiarato di essersi perso seguendo le indicazioni del navigatore stradale.

Al momento gli agenti sono in attesa dell’arrivo di un’autogru necessaria all’avvio delle operazioni di spostamento dell’autocarro. Con ogni probabilità, al fine di garantire un pieno e sicuro svolgimento delle attività di soccorso, il tratto stradale compreso tra le vie Primo targhini e Calabria sarà temporaneamente chiuso al traffico veicolare.