AUTOMOBILISTE RAPINATE DA UN UOMO ARMATO DI PISTOLA. IDENTIFICATO DAI CARABINIERI IL PRESUNTO AUTORE

Imola (BO): I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Imola hanno denunciato un 27enne marocchino, disoccupato e senza fissa dimora, per rapina aggravata. La denuncia è scaturita durante un’indagine avviata dai Carabinieri e coordinata dalla Procura della Repubblica di Bologna per risalire all’identità di un soggetto di sesso maschile e armato di pistola che aveva rapinato due automobiliste: una 63enne italiana, rapinata della sua Fiat Punto la sera dell’8 settembre 2023, mentre si trovava in un parcheggio di Via Cova a Castel San Pietro Terme e una 23enne italiana rapinata della sua Hyundai I10 la sera del 9 settembre 2023, mentre si trovava nel parcheggio del centro commerciale The Style Outlets di Castel Guelfo (BO). In entrambi casi, le vittime avevano riferito ai Carabinieri che un soggetto di sesso maschile, dopo averle minacciate con una pistola che aveva estratto dai pantaloni, le aveva costrette a scendere dal veicolo, mettendosi alla guida e allontanandosi velocemente. Le due automobili sono state ritrovate dai Carabinieri qualche ora dopo la seconda rapina. La Fiat Punto è stata ritrovata in stato di abbandono nelle vicinanze del centro commerciale The Style Outlets di Castel Guelfo, mentre la Hyundai I10 è stata recuperata in un canale di scolo situato in via Ferra a Imola, al termine di un inseguimento ad alta velocità che i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Imola avevano ingaggiato col conducente del veicolo in fuga che era stato intercettato in zona. Nonostante l’impatto violentissimo e il rischio di annegare, il conducente è uscito dall’auto incidentata ed è fuggito a piedi, dileguandosi nella campagna adiacente. A bordo dell’auto incidentata, i Carabinieri hanno trovato una pistola semiautomatica a salve e priva del tappo rosso (v. foto allegata).

Nella serata del 10 settembre 2023, è successo un fatto analogo, quando i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Molinella (BO) hanno ingaggiato un inseguimento ad alta velocità col conducente di un SUV, marca Subaru, modello Forester, che non si era fermato all’ALT. Raggiunto dopo una fuga ad alta velocità, il conducente, identificato in un 27enne marocchino, disoccupato e senza fissa dimora, è stato arrestato per resistenza a un pubblico ufficiale e ricettazione, perché il SUV che stava guidando era stato rubato la mattina a un 70enne imolese. A quel punto, le indagini dei Carabinieri di Imola si sono concentrate sulla stessa persona e grazie alla testimonianza delle due donne rapinate (la 63enne e la 23enne), lo hanno denunciato per rapina aggravata.

