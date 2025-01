Avviso orale del Questore di Ancona per un giovane arrestato per spaccio di droga e detenzione di armi. Quasi ogni settimana si riforniva di stupefacenti a Rimini

Il Questore di Ancona, Cesare Capocasa, ha emesso un avviso orale nei confronti di un cittadino 24enne, il primo di quest’anno. Il giovane era già stato arrestato il 30 dicembre scorso dalla Squadra Mobile, scoperto in flagranza di reato per detenzione di sostanze stupefacenti, tra cui metanfetamine e cocaina, e per detenzione abusiva di armi.

L’emissione dell’avviso si è resa necessaria a causa dei numerosi precedenti penali del soggetto, legati a violazioni simili, e delle sue frequentazioni con individui con precedenti. Se, una volta scontata la pena, il giovane dovesse ripetere comportamenti illeciti, rischierebbe misure più severe.

Le indagini condotte dalla polizia hanno rivelato che, nonostante la sua residenza ufficiale ad Ancona, il giovane viveva in un seminterrato di proprietà della nonna, non registrato come unità abitativa. Il monitoraggio delle sue attività ha dimostrato che, quasi settimanalmente, si recava a Rimini, suggerendo un costante approvvigionamento di droga.

Il 30 dicembre, durante un’osservazione mirata, gli agenti hanno seguito il giovane mentre si dirigeva verso Rimini. Al termine di una perquisizione nel suo rifugio, sono stati sequestrati oltre 3,5 kg di sostanze stupefacenti, un etto di cocaina, cinque Taser, una pistola scacciacani con munizioni a salve e oltre 12.500 euro in contante, considerati provento di attività illecite. A seguito di questi eventi, la Procura di Ancona ha disposto l’arresto e la detenzione del giovane nel carcere locale.