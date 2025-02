Aziende del territorio danno vita a “Evolution Forum Day – San Marino Edition”

Fare rete, unire le forze per portare sul territorio sammarinese una visione di crescita non solo economica ma anche valoriale, per “costruire un posto in cui la gente voglia stare”. È con questo obiettivo che importanti aziende di San Marino hanno deciso di sposare il progetto “Evolution Forum Day – San Marino Edition”, nato su iniziativa di Gianluca Spadoni, imprenditore, formatore e autore riccionese d’origine e sammarinese d’adozione che quest’anno festeggia 30 anni di carriera. Spadoni è ideatore di Evolution Forum Day, evento ispirazionale che ogni anno da 27 edizioni vede salire sul palco dell’auditorium di San Patrignano importanti volti italiani dell’imprenditoria, dello sport e dello spettacolo con più di 14.000 partecipanti complessivi. I partner di questa prima edizione, che nasce con la vocazione di diventare un appuntamento annuale, sono Evolution Forum, Colombini Group, SIT, Promopharma e Nt Capital Sg. L’evento si terrà il 16 maggio presso la Sala Convention Colombini Group ed è riservato ai collaboratori e ai partner delle aziende promotrici. “Questo evento – spiega Gianluca Spadoni – nasce con l’obiettivo di favorire lo scambio di idee fra imprenditori e ispirare i manager, dipendenti, collaboratori e fornitori con un traguardo condiviso: rilanciare l’economia interna della Repubblica. Il mondo del lavoro sta cambiando velocemente perciò occorre da un lato un cambiamento di mentalità, una preparazione a qualsiasi scenario, e dall’altro serve fare sistema”. Insieme a Spadoni, che guiderà la giornata, sono già confermati i primi relatori che saliranno sul palco: Emanuel Colombini, Presidente di Colombini Group, Manuel Poggiali, pilota motociclistico due volte campione del mondo e Andrea Pontremoli, Amministratore delegato di Dallara Automobili e uno dei principali manager italiani. Le loro storie, le loro sfide affrontate e i loro successi saranno di grande ispirazione per tutti i presenti e forniranno spunti di riflessione preziosi. Con l’impegno di trasmetterli all’intero tessuto economico e sociale sammarinese. “Evolution Forum Day – San Marino Edition” vanta il patrocinio di San Marino Innovation.

