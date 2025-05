Badante arrestata per abusi su anziana a Riccione

Riccione – Un caso di maltrattamenti ha scosso la tranquillità di Riccione, coinvolgendo una badante di 55 anni originaria della Moldavia, assunta per assistere un’anziana di 98 anni affetta da demenza. La situazione è emersa quando i familiari dell’anziana, preoccupati per le condizioni della madre e per il comportamento della badante, hanno chiesto spiegazioni, trovandosi di fronte a una risposta negativa e a una situazione sempre più allarmante.

Secondo quanto riferito, la badante era spesso sotto l’effetto dell’alcol, al punto da crollare a letto per lunghe ore. Alcuni vicini avrebbero assistito a episodi di violenza, tra cui strattonamenti e schiaffi inflitti all’anziana, aumentando il senso di ansia e paura nella vittima. Quando i familiari hanno tentato di imporre la sua partenza, la donna si è rifiutata, costringendo i parenti a contattare le forze dell’ordine.

All’arrivo dei carabinieri della pattuglia del Radiomobile, la badante si trovava in stato di ebbrezza, con una bottiglia di vino da un litro e mezzo vuota nella sua stanza. La donna ha reagito con aggressività, colpendo i carabinieri, i quali sono stati costretti a intervenire con la forza per ammanettarla.

Condotta in caserma, la badante è stata arrestata per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, mentre è stata denunciata per maltrattamenti nei confronti dell’anziana. I due carabinieri, riportando contusioni, hanno fatto ricorso alle cure del pronto soccorso, con una prognosi di quattro giorni per ciascuno. La donna affronterà ora un processo per direttissima.