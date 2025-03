Bagnacavallo, incontro pubblico per aggiornamenti sui lavori di consolidamento dell’argine del Lamone

Giovedì 27 marzo 2025, alle 20:45, la Sala Azzurra di piazza Lieto Pezzi 3, a Villanova di Bagnacavallo, ospiterà un incontro pubblico per informare i cittadini sugli aggiornamenti relativi ai lavori di consolidamento degli argini del fiume Lamone. Durante l’evento, i residenti avranno l’opportunità di esprimere preoccupazioni, domande e suggerimenti riguardo agli interventi in corso.

Lavori urgenti lungo il fiume Lamone

Dopo l’ultima piena, le fessurazioni dell’argine del Lamone sono diventate una delle principali preoccupazioni per la sicurezza del territorio. Le autorità locali, in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, i Comuni di Ravenna, Bagnacavallo e Russi, hanno avviato interventi urgenti per la chiusura delle fessurazioni più significative. L’azione prioritaria consiste nell’utilizzo di una miscela impermeabilizzante (tipo bentonitico) e telonatura, al fine di prevenire infiltrazioni e limitare i rischi di saturazione e filtrazioni durante eventuali piene future.

In parallelo, l’Agenzia regionale di Protezione civile sta preparando un piano di allerta, in collaborazione con la rete dei sensori di ARPAE, per monitorare costantemente la situazione. Nel frattempo, l’accesso alle aree interessate dai lavori è vietato fino al completamento delle operazioni.

Una risposta strutturale complessa

Le verifiche effettuate recentemente hanno confermato che gli interventi necessari per mettere in sicurezza l’argine richiedono una progettazione complessa, complicata dalla conformazione delle arginature e dalla presenza di un tessuto urbano molto denso nelle vicinanze. Nonostante le difficoltà, le istituzioni locali e regionali stanno lavorando senza sosta per garantire la sicurezza dell’area.

Richiesta di maggiore supporto

Il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, ha già discusso con il Commissario alla ricostruzione, Fabrizio Curcio, e con il direttore del Dipartimento nazionale della Protezione civile, Fabio Ciciliano, la necessità di un finanziamento aggiuntivo per accelerare i lavori. La sottosegretaria alla Presidenza, Manuela Rontini, ha ribadito l’importanza di ottenere risorse adeguate per completare l’intervento strutturale previsto, e si è dichiarata ottimista sulla possibilità che la richiesta venga accolta.

Un’opportunità per i cittadini

L’incontro di giovedì prossimo rappresenta una preziosa occasione di dialogo tra le istituzioni e la cittadinanza. I cittadini potranno aggiornarsi sulle misure già attuate e sulle tempistiche previste per l’avvio dei cantieri definitivi, che partiranno appena le condizioni meteo lo permetteranno. Sarà anche il momento per ascoltare le preoccupazioni e le richieste dei residenti, con l’obiettivo di garantire la massima trasparenza e collaborazione.

L’incontro, aperto a tutti, si preannuncia come un importante passo verso la sicurezza del territorio e la protezione delle persone che vivono nelle zone circostanti il Lamone.