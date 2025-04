Bagnacavallo (RA), schianto all’alba sulla provinciale: operai ferraresi feriti, uno è grave. Strada chiusa e elisoccorso in azione

Il silenzio dell’alba è stato spezzato da un violento incidente che ha coinvolto un mezzo da lavoro lungo la provinciale tra Masiera e Bagnacavallo. A bordo, due operai partiti per una normale giornata in cantiere. L’imprevisto è arrivato all’improvviso, lasciando uno di loro in condizioni critiche.

Erano le 7.30 quando un furgone aziendale, diretto verso Bagnacavallo, è improvvisamente uscito di strada, nei pressi del civico 179. L’impatto è avvenuto senza il coinvolgimento di altri veicoli, ma le conseguenze sono state drammatiche. All’interno del veicolo due lavoratori edili, entrambi residenti nel ferrarese: uno di 33 anni, l’altro nato nel 2002.

Soccorsi immediati e strada bloccata

I primi a raggiungere il luogo dell’incidente sono stati gli operatori sanitari del 118, giunti con due ambulanze. Le condizioni critiche di uno dei due occupanti hanno richiesto l’intervento immediato dell’elisoccorso, che ha trasportato il ferito all’ospedale Bufalini di Cesena. Il collega, meno grave ma comunque sotto shock e con traumi da valutare, è stato accompagnato in ambulanza presso la stessa struttura.

Sul posto hanno operato anche i Vigili del Fuoco di Lugo, impegnati nelle manovre di estrazione e messa in sicurezza, e gli agenti della Polizia Municipale della Bassa Romagna, che hanno temporaneamente interrotto il traffico per permettere i soccorsi in sicurezza.

Cause da chiarire: nessun altro veicolo coinvolto

Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo è uscito autonomamente dalla carreggiata, ma restano ancora da accertare le dinamiche precise dell’accaduto. Non si esclude un malore o un colpo di sonno del conducente, ipotesi che saranno approfondite nelle prossime ore.

Una giornata di lavoro finita in tragedia sfiorata

Una trasferta di routine si è trasformata in una corsa contro il tempo per salvare una vita. L’episodio riaccende l’attenzione sulla sicurezza degli spostamenti per motivi di lavoro e sull’importanza della prevenzione alla guida, soprattutto nelle prime ore del giorno, spesso segnate da stanchezza accumulata o riflessi rallentati.