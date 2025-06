Bagnacavallo, schianto tra scooter e auto in via San Vitale: motociclista trasportato al Bufalini in elicottero

È avvenuto tutto in pochi istanti, poco dopo le 7 del mattino di venerdì 13 giugno, lungo la via San Vitale, a Bagnacavallo, all’incrocio con via Ca’ del Vento, nella zona artigianale del paese. Un violento scontro tra un’auto Discover e un scooter di grossa cilindrata ha innescato attimi di terrore e pesanti ripercussioni sul traffico.

Secondo una prima ricostruzione, l’auto stava svoltando a sinistra per immettersi in via Ca’ del Vento, quando è stata tamponata dallo scooter che sopraggiungeva da dietro. La dinamica esatta è ora al vaglio delle forze dell’ordine.

Centauro elitrasportato a Cesena

Ad avere la peggio è stato il motociclista, soccorso sul posto e poi trasportato in elicottero all’ospedale Bufalini di Cesena. Le sue condizioni sono considerate di media gravità, ma non sarebbe in pericolo di vita. Illeso il conducente della vettura.

Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale della Bassa Romagna, che ha gestito la viabilità istituendo un senso unico alternato per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi dell’incidente. Il traffico ha subito rallentamenti e disagi per tutta la durata dell’intervento.