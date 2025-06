Bagnante uccisa da una ruspa a Pinarella di Cervia, arrestato l’autista

Sabato scorso i carabinieri, insieme ai militari della Guardia Costiera di Cervia, hanno arrestato Lerry Gnoli in esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Ravenna.

Si tratta del 54enne indagato per omicidio colposo e violazioni in materia di lavoro perché attorno alle 10.30 del 24 maggio scorso, un sabato, sotto l’azione di sostanze stupefacenti, mentre spianava con una ruspa le dune nel tratto di arenile antistante le colonie di Pinarella di Cervia, sul litorale ravennate, aveva travolto e ucciso una bagnante, la 66enne di Vicenza Elisa Spadavecchia.

In particolare secondo le indagini coordinate dal Pm Lucrezia Ciriello, il 54enne si era messo alla guida di una ruspa cingolata, senza targa, priva di segnalatori lampeggianti e acustici, di sua proprietà.

Quindi, procedendo in retromarcia a velocità sostenuta, era giunto all’altezza di uno stabilimento balneare fuori dal tratto arenile sul quale doveva contrattualmente operare, e, omettendo di adottare le misure organizzative e le cautele necessarie a impedire il rischio di investimento di bagnanti sulla spiaggia e omettendo di controllare l’eventuale presenza di terzi, aveva fatto una improvvisa manovra di inversione del mezzo verso il mare: aveva così travolto e ucciso la 66enne.

Il provvedimento cautelare è stato chiesto dalla Procura ravennate sulla scorta degli esiti delle indagini tuttora in corso. Il 54enne si trova ora nella casa circondariale di Ravenna in attesa dell’interrogatorio di garanzia.

Ansa