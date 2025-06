Bagno di Romagna e San Piero, la Lazio trionfa alla 7ª edizione del Memorial Filippo Betti. Donati 11mila euro alla Lega Italiana Fibrosi Cistica

Grande successo per la settima edizione del Memorial Filippo Betti, svoltasi per la prima volta in due giornate, sabato 17 e domenica 18 maggio, tra gli stadi di San Piero in Bagno e Bagno di Romagna. Un’edizione da record che ha visto la partecipazione di 16 squadre giovanili e oltre 250 tesserati impegnati in campo.

La S.S. Lazio si è aggiudicata il torneo, superando nel girone finale Roma e Padova, trascinata dal miglior giocatore della manifestazione, Bettin Carlinho, premiato con il prestigioso riconoscimento intitolato ad Andrea Venturi.

Le finali si sono svolte davanti a un pubblico numerosissimo, giunto da tutta Italia – da Padova a Pescara, passando per Venezia e Roma – a sostegno dei giovani talenti. Nonostante la pioggia leggera durante le premiazioni, l’entusiasmo dei tifosi non è mancato, così come la presenza del delegato provinciale FIGC Daniele Lambertini, che ha premiato i protagonisti del torneo.

Come da tradizione, tutti i giovani calciatori e i loro staff hanno pranzato insieme all’Idropinica di Bagno di Romagna, accolti dagli organizzatori e dal sindaco Enrico Spighi, sottolineando ancora una volta il forte legame tra sport, comunità e istituzioni locali.

Premi individuali della settima edizione:

Capocannoniere : Cornicello Tommaso (Arezzo)

Miglior portiere : Protskiv Kostantin (Roma)

Premio Fair Play : Ugoccioni Francesco (Ancona)

Miglior giocatore (Premio Andrea Venturi): Bettin Carlinho (Padova)

Un grazie speciale va a tutte le aziende sponsor, ai tifosi e soprattutto ai più di 70 volontari che hanno reso possibile l’evento, permettendo anche quest’anno una donazione solidale di 11.020 euro alla LIFC Romagna, confermando lo spirito benefico che anima il Memorial fin dalla sua nascita.