Bagno di Romagna, escursionista ferito sui sentieri di Ridracoli: salvato dal Soccorso Alpino

Un’escursione nel cuore verde dell’Appennino si è trasformata in un’esperienza drammatica, ma fortunatamente non tragica, per un uomo di 65 anni, caduto lungo un sentiero nella zona di Cà di Sopra, a pochi chilometri dal lago di Ridracoli, nel comune di Bagno di Romagna.

L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio, mentre l’uomo stava affrontando uno dei percorsi immersi nei boschi del Parco delle Foreste Casentinesi. Una caduta improvvisa, forse dovuta al terreno irregolare o a un momento di distrazione, gli ha provocato un trauma a un arto inferiore, impedendogli di proseguire autonomamente.

A lanciare l’allarme è stato un altro escursionista che si trovava in zona. Sul posto sono rapidamente intervenuti i tecnici del Soccorso Alpino della stazione Monte Falco, specializzati in operazioni di recupero in ambienti impervi. Dopo aver stabilizzato il ferito, lo hanno trasportato su barella fino a Santa Sofia, dove è stato affidato alle cure dei sanitari.

L’intervento ha richiesto grande attenzione e professionalità, date le condizioni del sentiero e la difficoltà di accesso. Ancora una volta, la presenza e la prontezza delle squadre di soccorso ha fatto la differenza, evitando che un incidente potenzialmente serio si trasformasse in tragedia.

L’uomo, residente nella zona, è stato poi trasportato in ospedale per accertamenti, ma le sue condizioni non sarebbero gravi.