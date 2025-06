Bagno di Romagna. Inaugurazione Archivio Storico  

Venerdì 6 giugno, alle ore 19:00, presso la sala conferenze del Palazzo del Capitano di Bagno di Romagna, si terrà la cerimonia di inaugurazione del rinnovato Archivio Storico Comunale, a conclusione dell’intervento di riordino, catalogazione e descrizione nel Sistema informativo partecipato degli archivi storici dell’Emilia-Romagna, Archivi ER.

Si tratta di un progetto di grande valore, volto a tutelare e valorizzare un patrimonio storico unico nel suo genere. L’Archivio Storico conserva infatti 1.432 unità archivistiche, per un’estensione complessiva di circa 122 metri lineari, relative a un arco temporale compreso tra il 1453 e il 1946. Il complesso è costituito da documentazione preunitaria di matrice fiorentina e postunitaria. Oltre ai documenti amministrativi (partiti, saldi, dazzaioli, carteggio dei Cancellieri, delibere, bilanci, tributi, ecc.), sono presenti anche lo Stato Civile e la Leva Militare.

Sono inoltre conservati alcuni fondi aggregati, giunti all’Archivio in seguito a varie vicende storiche, ma non prodotti direttamente dall’Amministrazione territoriale di Bagno di Romagna. Tra questi si annoverano documenti delle Opere Pie (Feltreschi, Fabiani, Babbini Salvetti, Fabbri della Faggiola, Baldassarri), della Congregazione di Carità, dell’Ente Comunale di Assistenza, della Casa di Riposo Camilla Spighi, della Società Operaia di Mutuo Soccorso, dell’Ospedale Angioloni e delle Terme di Sant’Agnese.

Completano il patrimonio archivistico due fondi particolari: la Donazione Olivieri, che include alcuni dei documenti più antichi presenti nell’archivio, e il Fondo Console, archivio personale di Umberto Console – maestro elementare a San Piero in Bagno, giornalista per testate nazionali, corrispondente RAI per la Valle del Savio e fotografo della vita nella valle tra le due guerre.

Tutti i documenti oggetto del riordino sono stati collocati in una sala del Palazzo del Capitano e resi visibili attraverso una grande vetrata. Da qui il nome del progetto “Cinquecentine in vetrina”, realizzato dagli archivisti Alice Turchi ed Emiliano Del Ventisette per conto della Società Cooperativa Ebla, grazie al finanziamento della Regione Emilia-Romagna e alla collaborazione del Rotary Club Cesena Valle del Savio.

La data dell’inaugurazione non è casuale: il 6 giugno ricorre infatti la Notte Bianca degli Archivi.

Il programma della serata prevede, dopo l’introduzione del Sindaco Enrico Spighi, la presentazione del progetto da parte degli archivisti Alice Turchi ed Emiliano Del Ventisette, con il coordinamento dello storico Alessio Boattini. Nel suo intervento, il Sindaco sottolineerà il valore profondo di questa iniziativa, che restituisce alla comunità un frammento importante della propria memoria storica: “Nel nostro prezioso archivio possiamo trovare notizie che parlano di noi, della nostra storia, da dove veniamo e delle tradizioni a cui siamo ancora profondamente legati. È stato un lavoro lungo, ma necessario, per riportare alla luce un pezzo di storia e renderlo visibile a chiunque vorrà riscoprirlo.”

Seguiranno l’intervento della Banda Musicale Santa Cecilia e una visita guidata all’Archivio, con esposizione e descrizione di documenti inediti del periodo della Liberazione.

Comune di Bagno di Romagna