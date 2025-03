Bambina di un anno e mezzo investita, è gravissima

È accaduto a Brescia, la piccola è in condizioni disperate

Una bambina di un anno e mezzo a Brescia è stata investita fuori dalla scuola Little England di viale Caduti del lavoro, nel quartiere Sant’Anna, riportando gravissime ferite, tanto da essere trasportata in codice rosso all’ospedale. Era con la nonna nel parcheggio interno alla scuola ed è in condizione disperate. La bimba quando è stata soccorsa dagli operatori delle ambulanze era in arresto cardiocircolatorio: immediate le manovre di rianimazione.