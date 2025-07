Bambino smarrito a Rimini ritrovato grazie all’intervento dei Carabinieri

Un episodio di paura si è risolto positivamente ieri sera a Rimini, quando una donna ha segnalato alle forze dell’ordine la presenza di un bambino di circa cinque anni, solo e disorientato in via Garibaldi. La donna, residente nella zona, ha allertato i Carabinieri dopo aver notato il piccolo che non parlava italiano e appariva smarrito.

Sul posto sono intervenuti i militari del Radiomobile, che hanno subito avviato le ricerche. Mentre aiutavano il bambino ad aumentare la sua tranquillità, sono stati coinvolti anche alcuni residenti per rintracciare i genitori. In breve tempo, un uomo, identificato come il padre del bambino, è stato trovato nei pressi. L’uomo, un turista in vacanza sulla riviera, ha riferito di aver perso di vista il figlio per un attimo, nel corso di una passeggiata, e di aver immediatamente iniziato le ricerche.

Le forze dell’ordine hanno ricostruito quanto accaduto e hanno assicurato la sicurezza del minore, contribuendo a riunire la famiglia. La vicenda si è conclusa con un lieto fine, grazie anche alla collaborazione di alcuni cittadini e all’efficacia dell’intervento dei Carabinieri.