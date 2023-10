BANCA CENTRALE DI SAN MARINO EMETTE UN’ASTA PUBBLICA IL PROSSIMO 15 NOVEMBRE 2023

Il Dipartimento Esattoria della Banca Centrale della Repubblica di San Marino ha emesso un bando per l’organizzazione di un’asta pubblica per la vendita di beni mobili. Questo procedimento segue la normativa stabilita dagli articoli 70 e successivi della Legge del 25 maggio 2004 n. 70.

L’asta si svolgerà in tre sessioni distinte, ciascuna programmata per una data specifica.

La prima sessione è prevista per il 15 novembre 2023 alle ore 14:30,

mentre la seconda (per i beni che non saranno stati venduti nella prima sessione) si terrà il 21 novembre 2023, sempre alle ore 14:30.

La terza e ultima sessione, per eventuali rimanenze, avrà luogo il 25 novembre 2023 alle ore 09:30.

L’invito è esteso a chiunque sia interessato all’acquisto dei beni oggetto dell’asta. Si richiede ai partecipanti di presentarsi personalmente alla sede del Dipartimento Esattoria, situata in Strada Borrana n.32 a Serravalle, Repubblica di San Marino, nei giorni e agli orari indicati. È fondamentale portare con sé un documento di identità valido.

In alternativa, è possibile presentare un’offerta in busta chiusa nei termini e secondo le modalità dettate nel bando.

Si sottolinea che per i lotti aventi un prezzo base pari o superiore a € 1.000,00, sarà richiesto un deposito cauzionale corrispondente al 10% del prezzo base d’asta. Tale deposito dovrà essere versato al momento della presentazione dell’offerta in busta chiusa o, se l’offerta verrà presentata direttamente in sede durante l’asta, al momento dell’aggiudicazione.

I beni oggetto dell’asta sono visitabili presso la sede del Dipartimento Esattoria nei giorni indicati nel bando. Inoltre, è possibile visionare i beni online visitando il sito web indicato.

Per ottenere ulteriori informazioni e chiarimenti, è possibile contattare il Dipartimento Esattoria, che ha sede in Strada Borrana n.32, Serravalle, Repubblica di San Marino. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 16:45. Gli interessati possono contattare il Dipartimento via email ([email protected]) o telefonicamente ai numeri 0549/98.10.10 (interni 24.75 o 53.57).