Bandiera Blu 2025. A Cervia sventola la 30ª Bandiera Blu 

Questa mattina Cervia ha conseguito la Bandiera Blu per la trentesima volta.

E’ dal 1999 che la nostra città conquista ogni anno il prestigioso riconoscimento. Le altre tre bandiere blu Cervia le ha conseguite nel 1991, nel 1996 e nel 1997.

A ritirare la Bandiera Blu a Roma si è recato il Vicesindaco Gianni Grandu.

La cerimonia, che si è svolta oggi nella sede del CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche), è stata presieduta dal Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare Nello Musumeci.

Il sindaco Mattia Missiroli e il vicesindaco Gianni Grandu hanno dichiarato: “La Bandiera Blu è un riconoscimento di cui la città deve essere fiera. Nonostante le tante polemiche di questi giorni e la cattiva luce a cui la nostra località è stata sottoposta, Cervia ancora una volta è stata premiata per la gestione del patrimonio ambientale, per l’eccellenza dei suoi servizi e della sua organizzazione, confermando la qualità della propria offerta turistica. E’ un risultato che non arriva per caso, ma è frutto di un lavoro costante di anni, lungimirante e condiviso tra amministrazione, operatori economici, cittadini e associazioni, tutti impegnati insieme nella crescita sana del nostro territorio. La Bandiera Blu 2025, conseguita per la trentesima volta e ventisette consecutivamente, è un motivo di orgoglio per tutta la nostra comunità. Crediamo che nei fatti, questo prestigioso vessillo possa essere anche una risposta concreta alle strumentalizzazioni e alle analisi riduttive, che portano a discreditare il nostro sistema. Noi guardiamo avanti con ancora maggiore responsabilità e impegno, senza sottovalutare i problemi, ma lavorando per una Cervia sempre più verde, inclusiva, innovativa e attrattiva”.

Il premio Bandiera Blu è stato istituito nel 1987 e viene assegnato dalla FEE Foundation for Environmental Education.

L’assegnazione della Bandiera Blu avviene dopo una rigorosa e accurata selezione, attraverso l’esame comparato dei dati acquisiti ed elaborati direttamente dalla FEE-Italia relativi a qualità delle acque, qualità della costa, qualità dei servizi e misure di sicurezza, educazione ambientale.

Dal 2025 la valutazione è stata integrata anche dall’obbligo di presentazione di un Piano di sostenibilità ambientale, che illustra le politiche di sviluppo della città in un orizzonte temporale triennale.

Quest’anno sono 246 i Comuni italiani che hanno conseguito la bandiera, per complessive 487 spiagge, mentre l’Emilia Romagna ottiene 10 vessilli per i comuni di: Comacchio, Ravenna, Cervia, Cesenatico, Gatteo, San Mauro Pascoli, Bellaria-Igea Marina, Riccione, Misano Adriatico, Cattolica.

La Bandiera Blu 2025 ancora una volta premia la città di Cervia-Milano Marittima-Pinarella-Tagliata, località ai vertici del panorama nazionale, per la capacità di coniugare qualità ambientale e sviluppo del territorio, per l’impegno nella salvaguardia e la tutela dell’ambiente e della natura, nonché per l’innalzamento della qualità dei servizi delle strutture turistiche.

Tra i criteri di giudizio per l’assegnazione della Bandiera Blu sono infatti ritenuti prioritari da FEE-Italia: la qualità delle acque di balneazione, l’informazione e l’educazione ambientale, la gestione ambientale, i servizi e la sicurezza. Tra gli indicatori figurano gli impianti di depurazione funzionanti, la gestione dei rifiuti con particolare riguardo alla riduzione della produzione, la raccolta differenziata e la gestione dei rifiuti pericolosi, la cura dell’arredo urbano e delle spiagge, la possibilità di accesso al mare per tutti i fruitori ed i servizi per i portatori di handicap.

Cervia, 13 maggio 2025

Comune di Cervia