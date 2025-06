Baseball. GARA2, BSC GROSSETO – SAN MARINO 1-12 (8°)

Finisce per “manifesta” all’8°, gara2 a Serravalle tra San Marino Baseball e Bsc Grosseto. I ragazzi di Doriano Bindi chiudono sul 12-1 una partita in cui erano formalmente la squadra in trasferta, col Bsc a battere per secondo. Una partita da 18 valide, quella di Celli e compagni, con menzione speciale per il 5/5 di Eugene Helder. Clamorosa la prestazione del cuore del line-up, con Helder, Proctor e Pieternella a battere complessivamente 12/14. Il lanciatore vincente è Palumbo, perdente Artitzu.

LA CRONACA. Come nella pomeridiana, i Titani compiono un intero giro di line-up al 1° attacco. La sequenza è micidiale perché, dopo l’eliminazione di Batista, ecco che arrivano il singolo di Helder, l’errore sulla battuta di Proctor (1-0), la valida di Pieternella (2-0), la rimbalzante di Diaz che genera un punto nonostante l’out (3-0) e la valida di Marlin (4-0).

Un ampio vantaggio, mantenuto da un’ottima prestazione sul monte di Angelo Palumbo. Al 3° San Marino segna due punti grazie ai singoli di Proctor, Pieternella e Marlin (5-0), oltre che alla volata di Servidei (6-0). Al 4° arriva anche il 7-0 ed è tutto merito di Batista, che bissa il fuoricampo del pomeriggio spedendo fuori un’altra pallina dallo stadio di Serravalle.

Nella parte bassa del 4° il Bsc trova le prime valide su Palumbo e va a segno. Per Aloma c’è la base ball, poi ecco il singolo di McIlwain e quello di Isenia che vale la prima corsa a casa (7-1).

Al 6° inning, tre valide consecutive permettono alla squadra di allargare la forbice. Con due out e le basi vuote, arrivano il singolo di Helder, il triplo dell’8-1 di Proctor e il doppio del 9-1 di Pieternella. La gara è sui binari più favorevoli e all’8° arrivano i tre punti del +11. Helder infila la sua quinta valida di serata, un doppio, poi singolo di Proctor, doppio di Pieternella per il 10-1, rimbalzante di Diaz per l’11-1 e palla mancata che fa correre a casa il 12-1.

Nella parte bassa dell’8° il Bsc Grosseto non segna e San Marino completa la doppietta.

BSC GROSSETO – SAN MARINO BASEBALL 1-12 (8°)

SAN MARINO: Batista dh (2/5), Celli ec (0/4), Helder 1b (5/5), Proctor r (3/4), Pieternella es (4/5), Diaz ed (0/4), Marlin ss (3/4), Servidei 3b (1/4), Lo. Di Raffaele 2b (0/5).

BSC: Sellaroli ss (1/4), Aloma 3b (0/3), McIlwain ec (1/3), Antonia (Venditti 0/1) 2b (0/3), Isenia ed (1/4), Lopez r /es (1/2), Marucci 1b (0/3), Luciani (Attriti 0/1) dh (0/2), Piccinelli (Ludovisi r 0/1) es (1/2).

SAN MARINO: 402 102 03 = 12 bv 18 e 1

BSC: 000 100 00 = 1 bv 5 e 1

LANCIATORI: Palumbo (W) rl 6, bvc 3, bb 1, so 8, pgl 1; Civit (r) rl 1, bvc 1, bb 0, so 1, pgl 0; Lu. Di Raffaele (f) rl 1, bvc 1, bb 1, so 2, pgl 0; Artitzu (L) rl 4, bvc 10, bb 1, so 2, pgl 5; Giacalone (r) rl 3.1, bvc 8, bb 2, so 2, pgl 5; Di Pietro (f) rl 0.2, bvc 0, bb 0, so 1, pgl 0.

NOTE: fuoricampo di Batista (1p. al 4°); triplo di Proctor; doppi di Helder (2) e Pieternella (2).