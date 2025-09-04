Baseball. Il San Marino ha vinto gara 1 della Finale Scudetto di Baseball superando il Parma Clima per 16-6.

Un torrenziale secondo inning da 10 punti consente al San Marino Baseball di conquistare gara1 e di portarsi sull’1-0 nella Italian Baseball Series. I battitori di casa sono riusciti a mettere presto in difficoltà il partente di Parma, Erly Casanova, e hanno costruito passo dopo passo un margine poi divenuto incolmabile. Il lanciatore vincente di gara1 è Paricaguan. Da segnalare le 17 valide totali, tra cui il 4/5 con un grande slam e cinque punti battuti a casa per Pieternella.

LA CRONACA. Una valida per parte al 1° inning, poi la partita si spacca in due. La seconda ripresa si apre con un contatto secco di Angulo dalle parti del terza base Concepcion che non riesce a trattenere la palla. È una valida che apre inaspettatamente le porte all’inning della vittoria. Dopo quello di Angulo, arriva anche il singolo di Pieternella, col bunt di Diaz a spostare i corridori e i quattro ball a Celli a riempire le basi. Di Fabio è colpito e così entra automaticamente il primo punto. Poi, di seguito, valida da due punti di Batista per il 3-0, doppio di Marlin per il 5-0, singolo di Helder per il 6-0 e base ball a Lino che segna il momento di cambio del lanciatore. Al posto di Casanova c’è il colombiano Niño, che prima elimina al piatto Angulo ma poi concede la base a Pieternella, colpisce Diaz per il 7-0 automatico, tira quattro ball a Celli per l’8-0 e viene toccato da Di Fabio col singolo del 10-0. Batista, al volo da Battioni, è il terzo out, con la partita che si è incanalata decisamente per il verso giusto.

Al 3° l’attacco torna a colpire. Per Marlin c’è la base ball, Helder tocca un singolo e Lino va a pochi centimetri dal fuoricampo ma viene eliminato al volo. Angulo, colpito, riempie le basi ed è il turno al piatto di Ortwin Pieternella. Il battitore di serata colpisce un lungo fuoricampo, un grande slam che porta il punteggio sul 14-0.

Paricaguan sul monte è eccellente per cinque inning e al 6° comincia ad avere qualche difficoltà. Parma colpisce col singolo di Battioni, poi ecco la battuta di Angioi, la valida da due punti di Noel Gonzalez e il fuoricampo da due punti di Geraldo per il 14-4. Non è finita, perché il doppio di Monello e il singolo di Ascanio fissano anche il quinto punto per il 14-5.

Nella parte bassa della stessa ripresa, il doppio di Helder porta a casa l’uomo in prima (15-5), mentre al 7° gli ospiti segnano grazie al singolo di Geraldo con Flisi eAngioi in base (15-6). Infine, il sedicesimo punto sammarinese che arriva all’8° grazie ai doppi di Lino e Pieternella.

Gara1 finisce 16-6, stasera alle 20.30 la seconda partita sempre sul diamante di Serravalle.

SAN MARINO BASEBALL – PARMA BASEBALL16-6

PARMA: Angioi 2b (0/3), Gonzalez ed (2/5), Geraldo ss (3/5), Concepcion 3b (0/4), Mineo (Monello 1/2) r (0/2), Ascanio 1b (1/4), Astorri dh (1/4), Flisi es (0/3), Battioni ec (1/4).

SAN MARINO: Batista ed (3/5), Marlin ss (1/5), Helder 1b (3/6), Lino r (2/5), Angulo (Lo. Di Raffaele 0/1) 2b (1/4), Pieternella dh (4/5), Diaz es (2/4), Celli ec (0/2), Di Fabio 3b (1/3).

PARMA: 000 005 100 = 6 bv 9 e 3

SAN MARINO: 0(10)4 001 01X = 16 bv 17 e 1

LANCIATORI: Casanova (L) rl 1.1, bvc 6, bb 2, so 1, pgl 8, Niño (r) rl 1, bvc 3, bb 3, so 1, pgl 6; Kourtis (r) rl 2.2, bvc 3, bb 1, so 2, pgl 0; Catellani (f) rl 3, bvc 5, bb 1, so 0, pgl 2; Paricaguan (L) el 5.2, bvc 7, bb 0, so 7, pgl 4; Leal (r) rl 2.1, bvc 2, bb 2, so 0, pgl 1; Mendez (f) rl 1, bvc 0, bb 1, so 2, pgl 8.

NOTE: fuoricampo di Piernella (4p. al 3°) e Geraldo (2p. al 6°).

La serie prosegue giovedì sera alle ore 20.30 sempre sul Monte Titano con la disputa della seconda partita, trasmessa su Rai Sport alle ore 20.30. (Foto Lauro Bassani – FIBS)