Baseball San Marino si prepara a Gara3 dell’Italian Baseball Serie contro il Parma, dopo aver perso le prime due.

Il Baseball San Marino è pronto per le prossime gare dell’Italian Baseball Series contro Parma, che attualmente conduce la serie 2-0. Le partite si disputeranno giovedì 29, venerdì 30 e, se necessario, sabato 31 agosto, con inizio fissato alle 20:30.

Il primo lancio di gara3 sarà effettuato da Rossano Fabbri, Segretario di Stato per l’Industria, l’Artigianato e il Commercio, la Ricerca Tecnologica, le Telecomunicazioni e lo Sport della Repubblica di San Marino.

Il manager Doriano Bindi ha commentato le prime due sconfitte, evidenziando come la seconda partita abbia lasciato più rimpianti, nonostante un buon livello di gioco. Ha sottolineato l’importanza dell’approccio mentale per affrontare le prossime sfide, ribadendo la fiducia nei suoi giocatori e l’obiettivo di vincere gara3 per mettere pressione agli avversari.