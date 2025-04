Baseball Serie A: il 20 Aprile New Rimini debutterà a Parma contro Crocetta

La squadra si sta preparando sotto la guida del nuovo manager colombiano Dorian Castro.

Il GM Mario Chiarini: “Siamo in un girone tosto, la stagione sarà impegnativa ma ci stiamo preparando al meglio. Puntiamo alla salvezza e alla crescita del movimento intorno a noi”.

Rimini, 5 aprile 2024 – Partirà il 20 aprile da Parma, contro il Crocetta, il campionato di New Rimini nel girone C della serie A di Baseball. La squadra riminese, promossa lo scorso anno nella massima serie al termine di una stagione trionfale, coi play off dominati contro Lastra a Signa, torna quindi a rappresentare il batti e corri cittadino in serie A.

La fase di avvicinamento al nuovo campionato, avviata con la preparazione fisica e la prima amichevole a Godo sabato scorso, comincerà ad intensificarsi domani nella gara amichevole a Bologna contro la Fortitudo campione d’Italia. Poi il 13 aprile in calendario due confronti a Rimini contro Modena e il 20 aprile arriveranno le due sfide esterne in campionato che daranno il via alla stagione.

Una preparazione seguita da vicino dal nuovo manager, il colombiano Dorian Castro, coadiuvato dallo staff composto dal pitching coach Daniele Del Bianco e dai coach Lole Avagnina, Andrea Evangelisti, Lino Zappone, Mattia Pandolfi e il bull pen con coach Paolo Del Bianco.

Sarà nuovamente una serie A dal format allargato, composto da un girone di elite che disputerà tre gare a weekend da sette inning. Le altre squadre, compresa la squadra riminese, saranno nei rimanenti quattro gironi si cimenteranno in due sfide da nove riprese. Il girone C, oltre a Crocetta Parma e New Rimini, comprende anche Padova, Ronchi dei Legionari, Rovigo e Cagliari.

“Siamo stati inseriti in un girone tosto – il commento di Mario Chiarini, nuovo General Manager della società – composto da squadre ambiziose e attrezzate. Sarà una stagione lunga e impegnativa. Abbiamo una squadra costruita con l’obiettivo di restare in serie A, composta da molti ragazzi del territorio che si sono guadagnati la massima serie dopo una stagione strepitosa e vincente.

Stiamo completando il roster in vista dell’avvio di stagione e la prossima settimana, con tutti i tesseramenti definiti, annunceremo le novità. L’obiettivo della salvezza sarà raggiunto se sapremo rendere solido il gruppo, migliorare costantemente durante l’estate e creare intorno a noi un bel clima. Queste prime settimane hanno trasmesso segnali positivi, i ragazzi stanno sintonizzandosi col baseball che chiede Dorian Castro e in queste amichevoli il campo ci darà le prime risposte”.

Confermati i tre sponsor principali: Banca Mediolanum – Ufficio dei Consulenti Rimini, Aon e Erba Vita. Al loro fianco aziende del territorio che hanno confermato il sostegno alla società guidata dalla presidente Alessia Valducci e dal vicepresidente Giacomo Pelliccioni.

Il regolamento del campionato prevede che le prime classificate di ogni girone accedano ad un primo turno preliminare in vista dei play off, mentre le altre squadre disputeranno la Poule Retrocessione che inizialmente sarà strutturata in tre gironi. Le ultime classificate andranno ai play out e due retrocederanno in serie B.

Ufficio stampa