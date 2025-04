Basket, derby Forlì-Rimini si giocherà senza tifosi ospiti: le reazioni degli ultras

Il derby tra Unieuro Forlì e RivieraBanca Rimini, previsto per domenica alle ore 20, si svolgerà senza la presenza dei tifosi riminesi. Questa decisione, presa dalla Prefettura e dalle autorità di pubblica sicurezza, ha suscitato forti reazioni tra i sostenitori forlivesi, che hanno annunciato di non assistere all’incontro in segno di solidarietà con i tifosi rivieraschi.

Le motivazioni del divieto non sono state specificate, ma è evidente che la sicurezza rimane la priorità per le autorità locali. Gli ultras di Forlì hanno espresso il loro dissenso attraverso comunicati e dichiarazioni, sottolineando l’importanza del tifo in occasioni come il derby, che rappresenta un momento di grande coinvolgimento per le comunità coinvolte.

Nonostante le proteste, la situazione non sembra destinata a cambiare, e il match si svolgerà come programmato, ma senza il consueto calore dei tifosi ospiti. La decisione ha evidenziato le tensioni che possono sorgere attorno a eventi sportivi di grande richiamo e il delicato equilibrio tra passione sportiva e sicurezza pubblica.