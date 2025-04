Bellaria-Idea Marina, Giornate Internazionali delle Case Museo: Casa Rossa di Alfredo Panzini in prima linea

In occasione delle Giornate Internazionali delle Case Museo, la Casa Rossa di Alfredo Panzini apre le sue porte al pubblico con aperture straordinarie gratuite nei giorni di sabato 5 e domenica 6 aprile, dalle 15.00 alle 18.00. Questo evento si inserisce all’interno della rassegna che coinvolge 142 strutture in 19 regioni italiane, celebrando la memoria dei personaggi illustri attraverso la promozione delle loro residenze storiche.

L’Amministrazione Comunale di Bellaria Igea-Marina partecipa all’iniziativa con uno degli appuntamenti più attesi: la Casa Rossa di Alfredo Panzini, un luogo che ha ospitato nei suoi anni d’oro importanti artisti e letterati, diventando un punto di riferimento culturale del territorio. In questi due giorni, i visitatori potranno esplorare la casa estiva dello scrittore e scoprire la sua storia, legata non solo alla vita di Panzini, ma anche a quella di numerosi personaggi celebri, come il pittore De Pisis, il letterato Moretti e il poeta Serra.

Alle ore 16.00 di entrambe le giornate, sarà possibile partecipare alla visita guidata tematica “Alfredo e la Casa Rossa”, che svelerà aneddoti e curiosità sulla casa che fu epicentro della vita culturale estiva del Novecento. La visita è gratuita, ma si consiglia di prenotare il proprio posto chiamando il numero 0541.343889 o scrivendo a didatticabellaria@atlantide.net.

Oltre a questo evento speciale, il Comune di Bellaria Igea-Marina ha programmato aperture straordinarie primaverili delle sue altre location museali:

Casa Rossa

5 e 6 aprile: 15:00 – 18:00

19 e 20 aprile: 16:00 – 18:00

Sabato 10 maggio: 16:00 – 18:00

24 e 25 maggio: 16:00 – 18:00

Torre Saracena

19 e 20 aprile: 15:00 – 18:00

26 e 27 aprile: 15:00 – 18:00

17 e 18 maggio: 15:00 – 18:00

24 e 25 maggio: 15:00 – 18:00

31 maggio e 1° giugno: 15:00 – 18:00

7 e 8 giugno: 15:00 – 18:00

Museo delle Radio d’Epoca

19 e 20 aprile: 15:00 – 18:00

10 e 11 maggio: 15:00 – 18:00

24 e 25 maggio: 15:00 – 18:00

Torna, quindi, l’opportunità di immergersi nella storia e nella cultura di Bellaria Igea-Marina attraverso queste aperture straordinarie, che offrono un’esperienza unica alla scoperta di luoghi carichi di memoria e fascino.