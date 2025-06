Bellaria Igea Maerina, “Dall’8 all’8”: si chiude con laboratori, musica e riflessione il progetto sui diritti di genere

E’ in programma domenica al Centro Giovani Ka8, l’appuntamento che conclude il mini ciclo “Dall’8 all’8”, progetto promosso dall’Amministrazione Comunale e realizzato dall’associazione Rompi il Silenzio, che ha visto protagonisti diversi luoghi e realtà come l’associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, la Biblioteca Comunale Alfredo Panzini ed il Centro per le Famiglie. Avviata lo scorso marzo, l’iniziativa ha offerto occasioni di riflessione sui diritti di genere e di valorizzazione in chiave positiva della figura e del ruolo della donna. La tappa finale, impreziosita da un’esposizione di piccoli oggetti artigianali, prevede una serie di laboratori a partire dalle 18, seguiti da un momento finale con musica e buffet per tutti i partecipanti.