BELLARIA-IGEA MARINA. 10 FEBBRAIO – GIORNO DEL RICORDO DI TUTTE LE VITTIME DELLE FOIBE E DELL’ESODO DEGLI ISTRIANI, FIUMANI E DALMATI

GIORNO DEL RICORDO, UN INCONTRO PER NON DIMENTICARE

Il prossimo 10 febbraio sarà celebrato in Italia il Giorno del Ricordo, solennità civile nazionale con la quale il Paese conserva la memoria della tragedia di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle proprie terre degli istriani, dei fiumani e dei dalmati nel secondo dopoguerra.

Una vicenda complessa e dolorosa, quella che si consumò lungo il confine orientale e non solo, lacerante per migliaia di famiglie; un capitolo della storia recente finito nell’oblio per decenni, un silenzio della memoria a cui pose fine, nel 2004, proprio l’istituzione del Giorno del Ricordo, racchiusa nella Legge 92 del 30 marzo di quell’anno.