Bellaria Igea Marina. 25mila euro a sostegno delle famiglie numerose: Online due bandi dedicati

Aperte le domande per accedere al fondo a sostegno dell’attività motorio sportiva dei ragazzi dai 6 ai 14 anni.

E’ ora online, con scadenza fissata al 31 marzo, l’”Avviso pubblico per la concessione di contributi economici a sostegno dell’attività motorio sportiva 2024/2025 di minori in età compresa tra i 6 e i 14 anni”. Un bando che si collega allo stanziamento da parte dell’Amministrazione, annunciato in tempi recenti, di un fondo pari a 15.000 euro espressamente destinati alla valorizzazione e all’incentivo dell’attività motoria dei bambini e dei giovanissimi.

Un provvedimento che nasce dal riconoscimento dell’importanza dell’attività motoria per la salute e per la qualità della vita, ma anche della sua valenza in ottica di socializzazione, integrazione e inclusione. Nel concreto, questa misura di sostegno si tradurrà nell’erogazione di un contributo per tutti i minori di età compresa fra i 6 e i 14 anni, frequentanti – nell’arco temporale che va da ottobre 2024 a giugno 2025, per la durata di almeno 4 mesi – corsi o attività sportive presso associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD) e/o alla Sezione Speciale delle Società e Associazioni sportive riconosciute dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) che prevedono il pagamento di quote di iscrizione e tariffe di frequenza.

Potranno accedere al contributo le famiglie con attestazione Isee 2025 per prestazioni sociali agevolate rivolte a minorenni, pari o inferiore a 12.000 euro, oppure 25.000 euro per i nuclei che abbiano quattro o più figli. Gli aventi diritto riceveranno 150 euro per ogni primo figlio, poi via via 75 euro per ogni figlio ulteriore a partire dal secondogenito. Un criterio di assegnazione con cui l’Amministrazione Comunale mira a garantire il sostegno, il benessere e l’attività sportiva di almeno un centinaio di giovanissimi di Bellaria Igea Marina.

Si ricorda inoltre che già da qualche tempo, è pubblicato anche l’avviso pubblico che disciplina l’erogazione di “sussidi a sostegno delle famiglie numerose con 4 o più figli fiscalmente a carico”: sono pari a 10.000 euro le risorse a disposizione dell’iniziativa, grazie ai quasi 4.000 euro con cui l’Amministrazione ha integrato i circa 6.000 euro di fondi regionali assegnati a Bellaria Igea Marina nell’ambito del Programma attuativo annuale 2024 del Distretto di Rimini. In questo caso, si tratta di una misura che interessa tutte le famiglie residenti a Bellaria Igea Marina che abbiano 4 o più figli a carico, anche in affido, e che abbiano un valore ISEE ordinario del nucleo familiare non superiore a 25.000 euro; si ricorda agli interessati che la Dichiarazione Sostitutiva Unica deve essere già in possesso dei richiedenti ed in corso di validità alla data di scadenza della raccolta domande.

Entrambi gli avvisi pubblici integrali, con le specifiche ad esempio su modalità di presentazione delle domande e criteri di assegnazione dei contributi, sono consultabili sul sito istituzionale www.comune.bellaria-igea- marina.rn.it.

Comune di Bellaria Igea Marina