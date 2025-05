Bellaria Igea Marina, al via il campo scuola inclusivo “Anch’io sono la Protezione Civile” con i ragazzi di Luce sul Mare

Un’esperienza educativa, inclusiva e indimenticabile attende dal 21 al 25 giugno i partecipanti al campo scuola “Anch’io sono la Protezione Civile”, promosso dall’associazione Obiettivo Terra su mandato del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale. Dopo il successo del 2024, il progetto torna con rinnovato entusiasmo, coinvolgendo anche quest’anno i ragazzi ospiti della struttura Luce sul Mare, in un’iniziativa che unisce formazione, solidarietà e spirito di comunità.

Il campo scuola si svolgerà negli spazi della cooperativa sociale Luce sul Mare, in viale Pinzon, e vedrà protagonisti ragazzi e ragazze tra i 14 e i 17 anni, che condivideranno attività e momenti di socializzazione con coetanei con disabilità, in un contesto pensato per favorire l’inclusione, la comprensione reciproca e il rispetto delle diversità.

Durante le cinque giornate, i giovani saranno coinvolti in attività pratiche e teoriche legate alla protezione civile, affiancati da Vigili del Fuoco, Arma dei Carabinieri, Guardia Costiera, Associazione Nazionale Carabinieri, Accademia Kronos e volontari delle associazioni partner. Tra le esperienze in programma: simulazioni antincendio, uscite in gommone per esercitazioni in mare, laboratori con le unità cinofile, visite guidate a fari e strutture operative, in un percorso che trasmetterà valori come il senso civico, la solidarietà e la tutela dell’ambiente.

Responsabile delle attività sarà Rosalinda Menga, supportata dagli operatori di Luce sul Mare e dai volontari delle realtà coinvolte. Il campo è aperto a 12 partecipanti esterni, oltre agli ospiti della struttura, per garantire un’esperienza curata e sicura. Cena e pernottamento in tenda sono opzionali.

Le iscrizioni sono aperte fino a venerdì 6 giugno. Per partecipare è possibile contattare il numero 340 2530352 o scrivere a obiettivoterrarn@gmail.com oppure info@lucesulmare.it.

Un’opportunità rara per crescere, apprendere competenze utili e costruire relazioni autentiche, mettendo al centro la persona e il valore del volontariato come strumento di comunità e cittadinanza attiva.