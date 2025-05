Bellaria-Igea Marina. Al via “La Borgata che danza”: attenzione alle modifiche alla viabilità nel weekend

Torna a Bellaria Igea Marina uno degli eventi più attesi dell’anno: la XXXIII edizione de “La Borgata che danza”, festival di strada dedicato a musiche popolari, balli e tradizione orale. In vista dell’avvio della manifestazione, previsto per domani venerdì 23 maggio, l’Amministrazione ha predisposto una serie di modifiche alla viabilità nella zona della Borgata Vecchia, valide fino a lunedì 26 maggio.

Tra le principali variazioni: il divieto di transito e sosta su via Romea (tra via Uso e via Mar Jonio) dalle 13.00 di venerdì alle 13.00 di lunedì. Da venerdì mattina alle 10.00 e fino alla mezzanotte di domenica, saranno inoltre istituiti il divieto di transito (eccetto residenti) e di sosta in diverse vie limitrofe, tra cui via Mar Tirreno e via Mar Jonio. Cambi temporanei nel senso di marcia interesseranno anche via Monviso e altre strade limitrofe, sempre con rimozione forzata nei tratti soggetti a divieto di sosta.

Particolare attenzione anche al piazzale della Capitaneria di Porto, che sarà chiuso al traffico sabato 24 maggio dalle 20.00 alle 23.00 per lo svolgimento della Santa Messa legata alla Festa della Madonna del Mare.

Le autorità invitano residenti e visitatori a consultare con attenzione la segnaletica temporanea e a collaborare per il buon svolgimento degli eventi. La “Borgata che danza” è pronta a invadere le strade con la sua energia, ma la sicurezza e la viabilità restano prioritarie.