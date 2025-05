Bellaria Igea Marina. Alla scoperta di Montegelli con Alessandra Maltoni. Venerdì 7 febbraio 2025, ore 20,45

Venerdì 7 febbraio 2025, ore 20,45, riparte la Rassegna Letteraria Viaggiare Nel Tempo in collaborazione con la Banca Del Tempo Bellaria Igea Marina – Aps e l’Isola dei Platani con la scrittrice ravennate Alessandra Maltoni che ci racconterà, con il suo ultimo libro, la località collinare di Montegelli nel periodo temporale dalla seconda guerra mondiale ai nostri giorni.

Un saggio che ricorda il verismo, la vita dei campi del Verga, le loro virtù incontaminate e genuine che a sentirle raccontare nella nostra epoca digitale ed egocentrico, sembra un mondo fiabesco.

Dai racconti delle persone che hanno e vivono tuttora si capisce la semplicità del loro modo di affrontare la vita e la voglia di fare conoscere il luogo a chi non lo conosce.

Alessandra Maltoni vive a Ravenna, conosciuta negli ambienti culturali cittadini ha sempre amato scrivere, in particolare le poesie vincendo diversi premi “Non è solo poesia” nel 2006 pubblicando Patchwork poetico per i tipi Nuovi Poeti Milano. La pubblicazione “Domante tra il Porto e il Mare ha riscosso un ottimo successo alla Fiera del libro a Scilla in Calabria nell’autunno 2009. Le sue poesie sono state inserite in diverse antologie e con “Tracce di riflessione poetica” si è classificata finalista al trofeo Penna d’autore del 2004 e con la lirica “Spazio di riflessione” ha ricevuto la menzione d’onore dall’associazione culturale torinese “Penna d’autore ed è stata inserita nel volume “I Grandi classici della Poesia Italiana”

Prima di questo saggio si Montegelli, ha scritto “la Chiesa della cipolla a due passi da Dante” ed è costata premiata dalla professoressa Maria Teresa Prestigiacomo presso la facoltà di lettere della Università Sorbona a Parigi nel giugno 2022. Nello stesso anno è stata selezionata da Mogol per il gran premio di poesia (ottobre 2022) che poi ha vinto.

L’ultimo onore è quello di aver visto la sua opera “Papavero blu” trasformata in tessere musive in vetro dentro il progetto Erasmus AT ATC 4 e visitabile al Centro Internazionale di Mosaico SISAM a Marina Romea.

Attualmente dice il Centro Servizi Culturali a Ravenna curando diverse attività nel campo della cultura e didattica.