Bellaria Igea Marina. Anziana donna travolta e uccisa da un mezzo in retromarcia. Il conducente sottoposto ad esami tossicologici

Un furgone per le consegne Iveco Daily, mentre stava effettuando una manovra in retromarcia, ha travolto un’anziana turista bergamasca di 82 anni. È accaduto a Bellaria Igea Marina intorno alle 12:15. Purtroppo, la donna è stata schiacciata dalle ruote del mezzo pesante e non ha avuto scampo, decedendo sul colpo. Il furgone era guidato da un uomo di 35 anni di nazionalità italiana.

L’incidente si è verificato in via Zara, tra viale Alfredo Panzini e la spiaggia, non lontano dall’hotel in cui la donna soggiornava con un gruppo di anziani, da una settimana. Dopo l’incidente, il conducente del furgone è apparso in stato di choc ed è stato assistito dal personale del 118. Come da prassi in queste situazioni, sarà sottoposto agli esami tossicologici.

In aggiunta al personale del 118, sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale, che stanno conducendo le indagini sulla tragedia, e i Vigili del Fuoco.