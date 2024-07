Bellaria Igea Marina. Arrestato in un albergo il 33enne autore della rapina in posta: ammette la sua responsabilità e chiede di chiamare la mamma

Un uomo di 33 anni, originario di Foggia, è stato arrestato in flagranza di reato dopo aver rapinato un ufficio postale a Bellaria Igea Marina. Sabato mattina, subito dopo l’apertura, l’uomo è entrato in un’area riservata, ha spintonato un cassiere e si è impossessato di circa 370 euro, fuggendo a piedi. Grazie alle immagini di videosorveglianza, i carabinieri hanno identificato rapidamente il sospetto, già noto per precedenti reati. In soli quattro minuti dall’allerta, i militari erano sul posto e, dopo aver indagato, sono riusciti a rintracciarlo nella sua camera d’albergo. L’uomo ha richiesto di contattare la madre e ha ammesso subito la responsabilità della rapina, attribuendo le sue azioni alla dipendenza dall’alcol. Il giudice ha convalidato l’arresto e fissato il processo per l’11 settembre.