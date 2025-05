Bellaria Igea Marina. Attacco notturno al centro ricreativo ultras del Cesena: un ferito e danni ingenti

Nella notte tra sabato e domenica, un incubo si è consumato al centro ricreativo A.S.D. Bellaria Monte, un noto ritrovo degli ultras del Cesena. Un gruppo di circa venti individui, con il volto coperto e armati di spranghe, ha messo a segno un attacco vandalico che ha lasciato una scia di distruzione. Durante l’aggressione, durata diversi minuti, sono stati lanciati fumogeni e razzi, mentre vetrate e arredi venivano danneggiati e tavolini incendiati.

Al momento della violenza, presenti nel locale solo il barista e alcuni avventori, che sono rimasti in stato di shock per quanto avvenuto. I danni sono stimati in decine di migliaia di euro. Le indagini dei Carabinieri del Comando Provinciale di Rimini si concentrano su un possibile regolamento di conti tra tifoserie, con l’ausilio delle telecamere di sicurezza per identificare i responsabili.

Tra i risultati dell’incursione, è stato registrato anche il ferimento di un uomo di trentuno anni, colpito violentemente al capo. Trasportato inizialmente all’ospedale di Rimini, il suo quadro clinico è stato ritenuto serio, portando al trasferimento presso l’ospedale “Bufalini” di Cesena, dove è stato ricoverato in prognosi riservata, senza però essere in pericolo di vita.

Durante le operazioni di intervento, i Carabinieri hanno sequestrato oggetti usati nell’aggressione, tra cui parti di bastoni di legno, una catena metallica e il manico di un manganello.