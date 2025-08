Bellaria Igea Marina: attivo il servizio H24 del Distaccamento stagionale dei Vigili del Fuoco

Da sabato 2 agosto 2025, il Distaccamento stagionale dei Vigili del Fuoco di Bellaria Igea Marina è operativo con un servizio no stop 24 ore su 24, proseguendo così il presidio iniziato con l’apertura diurna nel mese di luglio. La struttura si trova presso il Centro Operativo sovra comunale di Protezione Civile in zona Bordonchio.

Il Sindaco di Bellaria Igea Marina, Filippo Giorgetti, ha commentato con soddisfazione questa importante implementazione: «Un segnale importante, che avrà positive e concrete ripercussioni in termini di presidio, sicurezza e rapidità di risposta per tutta la zona Nord della Provincia oltre che per la città di Bellaria Igea Marina. Un rinnovato ringraziamento al Ministero dell’Interno, al Comando provinciale e a tutte le unità impegnate sul nostro territorio, che rappresentano un solido e rassicurante punto di riferimento durante tutta l’estate, in particolare nelle settimane più delicate della stagione turistica».

Il servizio H24 continuerà fino alla fine di agosto, con una possibile proroga per coprire anche parte del mese di settembre durante le ore diurne.

Il Distaccamento impiega cinque unità di personale per turno e dispone di due mezzi principali: un’autopompa serbatoio e un fuoristrada attrezzato con modulo antincendio per lo spegnimento di incendi boschivi. Questi mezzi sono stazionati stabilmente presso la struttura per garantire una pronta risposta alle emergenze.

Si ricorda inoltre che le modalità di richiesta di soccorso tecnico urgente rimangono invariate: è sempre necessario chiamare il numero di emergenza 115, che risponde la sala operativa centrale di Rimini e coordina l’invio della squadra più vicina. In alternativa è possibile utilizzare il Numero Unico di Emergenza (NUE) 112.