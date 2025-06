Bellaria Igea Marina, Bandiera Blu 2025: cerimonia ufficiale in piazza Alda Merini per la 17ª conferma consecutiva

Anche per il 2025 sventola su Bellaria Igea Marina la prestigiosa Bandiera Blu, conferita dalla FEE – Foundation for Environmental Education per il diciassettesimo anno consecutivo. Un riconoscimento che premia l’impegno costante della città nella gestione sostenibile del territorio, nella tutela dell’ambiente marino e costiero, nonché nella promozione di buone pratiche ambientali e nel contenimento dei consumi.

La cerimonia ufficiale di innalzamento del vessillo si è svolta questa mattina in piazza Alda Merini, alla presenza delle autorità civili e militari, di rappresentanti del mondo politico, delle associazioni locali, delle realtà economiche del territorio e delle Forze dell’Ordine.

Protagonisti simbolici dell’evento sono stati le ragazze e i ragazzi dell’Italian Sup League, che hanno svolto il ruolo di portabandiera d’eccezione, rafforzando il messaggio di un turismo attivo, sportivo e sempre più orientato alla sostenibilità.

«Alti standard nella gestione del patrimonio naturalistico e della sicurezza sul territorio, nella sensibilizzazione ambientale, nell’impiego concreto di buone pratiche sul fronte della sostenibilità e del contenimento dei consumi: sono alcuni dei requisiti che sono valsi alla nostra città la Bandiera Blu», ha ricordato il Comune in una nota diffusa oggi.

Il riconoscimento della Bandiera Blu è attribuito annualmente alle località costiere che dimostrano l’eccellenza non solo nella qualità delle acque di balneazione, ma anche nei servizi offerti, nella gestione ambientale, nell’educazione ecologica e nella promozione di una mobilità sostenibile.

Con questa 17ª Bandiera Blu consecutiva, Bellaria Igea Marina conferma il proprio ruolo di eccellenza turistica della Riviera Romagnola, capace di coniugare bellezza naturale e responsabilità ambientale.