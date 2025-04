Bellaria Igea Marina, boom di presenze per la “Pasqua Diffusa”: musica, spettacoli e famiglie protagoniste

Un successo su tutta la linea: la Pasqua Diffusa di Bellaria Igea Marina ha trasformato la città in un grande palcoscenico all’aperto, animato da musica, spettacoli e migliaia di presenze. Dal 19 al 21 aprile, il lungo weekend pasquale ha visto i centri pedonali riempirsi di vita, colori ed emozioni, confermando il format come uno degli appuntamenti primaverili più amati della Riviera.

Promossa dal Comune di Bellaria Igea Marina insieme alla Fondazione Verdeblu, la rassegna ha offerto una programmazione trasversale capace di coinvolgere tutte le fasce di pubblico: dalle famiglie con bambini ai nostalgici degli anni ‘60 e ‘90, fino agli appassionati di musica dal vivo. Grande la soddisfazione da parte dell’amministrazione comunale e degli organizzatori, che hanno evidenziato come il mix vincente di intrattenimento e accoglienza stia rendendo la città sempre più riconoscibile come meta ideale per eventi a misura di famiglia.

La tre giorni di festa si è aperta con l’Hit Parade Party di Radio Bruno, che ha trasformato viale Ennio in una discoteca sotto le stelle, con dj, cantanti e ballerine che hanno fatto ballare tutta la città. La sera successiva, il cuore pulsante si è spostato su viale P. Guidi, dove ben sei palchi hanno proposto live show, tribute band e dj set per tutti i gusti: da Edoardo Vianello con i suoi successi intramontabili, alla carica anni ’90 di Dj Lopez, passando per l’omaggio a Jovanotti con la band Jovanotte.

Non solo musica, ma anche spettacoli per bambini e performance artistiche di grande impatto: la Combriccola dei Lillipuziani, il mago Benny Boy, lo show comico-musicale di Bimbobell, e infine il gran finale con Morgan in Piazza Don Minzoni, che ha conquistato il pubblico con la sua intensità musicale al pianoforte e alla chitarra.

Secondo Andrea Prada, direttore artistico della manifestazione, la forza del format sta proprio nella sua capacità di far convivere anime diverse della città, coinvolgendo contemporaneamente bambini, adulti e appassionati di musica in un unico grande contenitore culturale. Il presidente di Fondazione Verdeblu, Paolo Borghesi, ha sottolineato la risposta straordinaria del pubblico e il contributo fondamentale degli operatori commerciali e turistici che hanno reso possibile l’ottima riuscita dell’evento.

Ora l’attenzione si sposta sul prossimo weekend, che sarà interamente dedicato allo sport, con l’auspicio di replicare il successo appena registrato.