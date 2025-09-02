Bellaria Igea Marina capitale dello sport rivolto ai giovani: dall’Oratorio in Festa ai Campionati Italiani di Beach Volley, sino al Gran Finale Kiklos di metà mese

Nozze d’argento per la partnership tra Anspi e la città

Archiviata con successo la due giorni de “Il Gusto del Porto”, Bellaria Igea Marina è entrata in un mese di settembre che si preannuncia ricco di eventi, tra sport, tradizione, gastronomia e cultura. E proprio le grandi manifestazioni sportive, caratterizzeranno la settimana in corso ed il prossimo weekend, con una nuova, positiva invasione di atleti a maggioranza giovani e giovanissimi pronti a vivere la città rappresentando anche un prezioso indotto in ottica turistica.

Non si può che cominciare da “L’Oratorio in Festa” di ANSPI, rassegna nazionale culturale sportiva che taglia il traguardo della 43^ edizione e che, soprattutto, vede spegnere 25 candeline parlando della partnership con Bellaria Igea Marina. Un sodalizio che si rinnova da due decenni e mezzo, con la città di Panzini che è onorata ancora una volta di poter ospitare una kermesse la quale, da sempre e come da sua ‘mission’, mette insieme sport, inclusione, educazione, incontro, principi comunitari e di solidarietà. Circa 1.500 le presenze giornaliere legate alla manifestazione, con ragazze e ragazzi provenienti da tutta Italia che da domani (3 settembre) sino a domenica trasformeranno la città in un oratorio a cielo aperto sfidandosi, tra gli altri, in tornei di calcio a calcio a 5, calcio a 7, beach volley, calcio balilla ed ESport all’aria aperta. Non mancheranno animazione e intrattenimento corollari rispetto all’attività motoria, oltre che occasioni di riflessione, workshop e momenti di approfondimento spirituale, nel pieno rispetto dei valori che ispirano l’operato dell’ Associazione Nazionale San Paolo Italia. Appuntamento significativo di questa 25^ edizione bellariese, sarà un incontro con il Sindaco Filippo Giorgetti e le istituzioni locali nella giornata di venerdì, seguito sabato sera da una grande festa di chiusura aperta a tutti in piazza Don Minzoni: sul palco il Maestro Vince Tempera, che insieme alla storica band dei Raggi Fotonici sarà protagonista di uno spettacolo originale e inedito, una macchina del tempo musicale che proporrà un viaggio tra le sigle tv più amate.

Sono poi già cominciate, lo scorso sabato, e si protrarranno sino a domenica 7 settembre, le sfide sulla sabbia che portano al Polo Est Village le emozioni delle Finali del Campionato Italiano di Beach Volley, sia maschili che femminili: rinnovando una partnership ormai quinquennale con la Fedrazione Italiana Pallavolo, che per il terzo anno consecutivo ha scelto la struttura on the beach di Bellaria Igea Marina quale teatro del momento più importante della stagione. Polo Est che non si fermerà un momento, con match tutti i giorni (a ingresso gratuito quelli di scena nell’arena centrale): si è partiti con le categorie under 14 e under 16, mentre da ieri la sfida riguarda gli under 18; i prossimi giorni sarà la volta degli under 20, con il clou previsto nel fine settimana con le finali della categoria assoluto, oltre che i Master over 45, che vedranno impegnati tra gli altri gli atleti della Nazionale Italian di Beach Volley. Notevole l’indotto che ruota attorno all’evento, con circa 700 atleti partecipanti a cui si uniscono coach e tecnici, famigliari al seguito e rappresentanti della Federazione: una grande vetrina per la città, resa possibile anche dalla dedizione di tanti volontari impegnati in questi giorni al Polo Est Village e impreziosita, nella giornata di domenica, dalla diretta tv nazionale su Raisport.

Sempre la sabbia dorata di Bellaria Igea Marina e sempre il beach volley, saranno protagonisti anche nel fine settimana successivo, con la 14^ edizione della manifestazione sportiva settembrina firmata Kiklos, dal 12 al 14 settembre. Un grande evento che arricchirà il weekend centrale del mese (quando Bellaria Igea Marin a ospiterà anche, tra le altre, l’attesa e apprezzata Festa della Piadina) aprendo le porte della città a 1.100 partecipanti impegnati in 2×2 maschile/femminile, 3×3 maschile/femminile e 4×4 misto: un record di adesioni, ben 300 in più rispetto allo scorso anno, che per la prima volta avvicina per dimensioni l’appuntamento che chiude la stagione di Kiklos a quello inaugurale del mese di maggio. Oltre 450 le squadre iscritte, che si sfideranno in un Beky Bay allestito per le grandi occasioni, garantendo alla città oltre 2.000 presenze alberghiere distribuite in 17 strutture ricettive.