Bellaria Igea Marina. Caro affitti e spese sportive: Stanziati dall’Amministrazione oltre 50.000 euro a favore delle famiglie

“Due iniziative espressamente pensate per le famiglie, i nuclei più fragili e quelli con figli: le prime di una serie di azioni con cui la nostra Amministrazione intende far fronte, in particolare, a una delle maggiori criticità del nostro tempo, ossia il tema della casa e il caro affitti. Criticità che richiama, più in generale, il problema della denatalità che non risparmia la comunità di Bellaria Igea Marina.”

Così l’Assessore al Welfare Ivan Monticelli introduce oggi i due recenti provvedimenti varati dalla Giunta. Anzitutto, lo stanziamento di 36.000 euro di risorse comunali da distribuire sotto forma di contributo al pagamento dell’affitto. Una somma che va a integrare in maniera cospicua i fondi destinati dalla Regione, ed erogati a livello distrettuale per il pagamento del canone di locazione. “Per come è costruito il bando regionale, solo una minima parte delle domande presentate, 112 totali a Bellaria Igea Marina, possono essere oggetto di contributo. Parliamo di una trentina di beneficiari, che grazie allo stanziamento di questi 36.000 euro quasi raddoppieremo, di fatto consentendo lo scorrimento della graduatoria e di ricomprendere tra i beneficiari almeno 20-25 nuovi nuclei famigliari.” Proprio perché si andrà a scorrere una graduatoria già esistente, le famiglie interessate non dovranno presentare nuove istanze, ed i nuovi, ulteriori beneficiari saranno contattati direttamente dagli uffici comunali.

Sarà invece un bando, che verrà pubblicato in tempi brevi, a disciplinare l’erogazione dei contributi legati a una seconda misura, volta a sostenere e incentivare l’attività motoria dei bambini e dei giovanissimi. Ammonta 15.000 euro la somma che l’Amministrazione ha stanziato allo scopo, con la quale “intendiamo promuovere l’attività fisica in tutte le sue forme, convinti dell’importanza dell’attività motoria per la salute e per la qualità della vita, ma anche della sua valenza in ottica di socializzazione, integrazione e inclusività.”

Nel concreto, l’iniziativa si concretizzerà nell’erogazione di un contributo per tutti i minori di età compresa fra i 6 e i 14 anni, frequentanti – nell’arco temporale che va da ottobre 2024 a giugno 2025, per la durata di almeno 4 mesi – corsi o attività sportive presso associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD) e/o alla Sezione Speciale delle Società e Associazioni sportive riconosciute dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) che prevedono il pagamento di quote di iscrizione e tariffe di frequenza.

Potranno accedere al contributo famiglie con attestazione Isee 2025 per prestazioni sociali agevolate rivolte a minorenni, pari o inferiore a 12.000 euro, oppure 25.000 euro per i nuclei con quattro o più figli. “L’idea”, conclude Monticelli, “è quella di destinare 150 euro per ogni primo figlio, poi via via 75 euro per ogni figlio ulteriore a partire dal secondo: riuscendo così a sostenere, secondo le nostre previsioni, il benessere e l’attività sportiva di almeno un centinaio di ragazzi di Bellaria Igea Marina.”

Comune di Bellaria Igea Marina