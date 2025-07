Bellaria Igea Marina celebra la Giornata Mondiale della Prevenzione dell’Annegamento con due giorni dedicati alla sicurezza in mare

In occasione della Giornata Mondiale della Prevenzione dell’Annegamento, in programma domani, venerdì 25 luglio, Bellaria Igea Marina si fa promotrice di un’importante iniziativa dedicata alla formazione e alla sensibilizzazione sul tema della sicurezza balneare, rivolta soprattutto ai più giovani.

L’appuntamento si inserisce nell’ambito della campagna globale promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, che segue la Risoluzione delle Nazioni Unite del 2021, e mira a far conoscere le strategie salvavita per prevenire l’annegamento, una delle principali cause di morte accidentale a livello mondiale.

Il Comune di Bellaria Igea Marina risponde all’invito della Foundation for Environmental Education, l’ente che ogni anno assegna la Bandiera Blu, riconoscimento per le località marine che rispettano rigorosi criteri di qualità e sicurezza, fra cui il salvamento. Sotto lo slogan “Bandiera Blu: al mare in sicurezza”, la città organizza un programma articolato su due giornate.

Domani mattina, a partire dalle 9.15, presso la spiaggia di viale Pinzon davanti alla scuola Manzi, i ragazzi dei centri estivi prenderanno parte a un laboratorio ludico-formativo incentrato sulle regole fondamentali per vivere il mare in sicurezza. Attraverso giochi didattici, apprenderanno nozioni pratiche come i nodi marinari e la rosa dei venti. L’iniziativa è promossa in collaborazione con la Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Bellaria Igea Marina e la società sportiva Kiklos SSD.

La seconda giornata, sabato 26 luglio alle 9.15 presso il Bagno 61, sarà dedicata all’approfondimento e all’avvicinamento alla subacquea con “Blu Sicuro”, un evento organizzato dalla Protezione Civile di Bellaria Igea Marina. L’incontro coinvolgerà i giovani partecipanti in attività mirate a educarli a pratiche subacquee responsabili e sicure, con particolare attenzione alla tutela dell’ambiente marino. Il Comandante dell’Ufficio Marittimo locale, Primo Luogotenente Piero Longo, guiderà la mattinata illustrando le buone pratiche per una fruizione del mare attenta e consapevole.

Con questa due giorni, Bellaria Igea Marina conferma il proprio impegno concreto nella diffusione della cultura della prevenzione degli incidenti in mare, ribadendo l’importanza di educare sin da piccoli alla sicurezza, per tutelare vite e ambiente.