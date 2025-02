Bellaria Igea Marina. Connessioni musicali: Domenica in piazza Don Minzoni il dj set di Teo Mandrelli

Domenica 17 novembre, a partire dalle 17.00 in piazza Don Minzoni, andrà in scena il primo dei tre appuntamenti “prenatalizi” promossi da CNA sotto le insegne “Connessioni musicali”, con il dj set firmato Teo Mandrelli.

Si tratta di un mini ciclo musicale organizzato per tre domeniche consecutive, fino al 1^ dicembre: obiettivo, offrire intrattenimento a giovani e famiglie, valorizzare il centro cittadino, sostenere attività commerciali e pubblici esercizi, facendo immergere Bellaria Igea Marina nel clima natalizio in continuità con il palinsesto di eventi di fine anno approntato da Fondazione Verdeblu e Amministrazione Comunale, a sua volta al via all’inizio del prossimo mese.

Una ricca anteprima della programmazione natalizia, secondo un format che prevede live set e dj set dalle 17.00 alle 20.00: garantendo una selezione di generi capace di soddisfare ogni gusto e proponendo un mix avvincente che spazierà dalla musica elettronica alla dance, senza dimenticare le hit più amate del momento, per dare un ritmo vivace e contemporaneo alle serate invernali.

Si comincerà, come detto, questa domenica, quando in piazza Don Minzioni sarà protagonista sarà Teo Mandrelli. Produttore e dj di musica elettronica seguitissimo con oltre 30 milioni di streaming su tutte le piattaforme e numerose presenze nelle classifiche dance più influenti d’Europa, Mandrelli ha all’attivo pubblicazioni sulle etichette più prestigiose del settore, tra cui Atlantic Records, Sony Music, Warner Music, Universal Music, Armada Music, Spinnin’ Records, Musical Freedom, Heldeep Records e Experts Only, nonché collaborazioni con una lista impressionante di artisti di fama mondiale, come Franky Rizardo, Switch Disco, Tom Walker, Gianluca Vacchi, Julian Jordan, Molella, Alex Gaudino, Bob Sinclar, Sam Feldt, R3hab, Thomas Newson, Dubdogz, Westend, Redondo e Cumbiafrica. Spesso impegnato e apprezzatissimo anche all’estero, oltre alla carriera da solista Teo porta avanti anche il progetto Alterboy, che sta riscuotendo grande successo specialmente nel mercato americano.

Domenica 24 novembre in piazza Matteotti sarà in scena invece Velluto, progetto musicale composto da Andrea Donati (voce, chitarre, basso, synth), Matteo Mussoni (synth, tastiere, batterie elettroniche) e Samuele Bernardi (chitarre, synth); il 1^ dicembre si tornerà infine in piazza Don Minzoni, dove chiuderà la manifestazione Ayron Vici, giovane dj e produttore riminese.