Bellaria Igea Marina, conto alla rovescia per la CEV Beach Volleyball European Cup: il grande spettacolo arriva al Polo Est Village

Sabato 27 e domenica 28 settembre il Polo Est Village si trasformerà in un’arena internazionale pronta ad accogliere alcune delle migliori coppie di beach volley europee. La Riviera Romagnola sarà infatti teatro della fase preliminare della CEV Beach Volleyball European Cup 2025, una competizione di altissimo livello che porterà in spiaggia squadre maschili e femminili da Italia, Spagna, Belgio, Paesi Bassi e Repubblica Ceca.

L’evento, promosso dalla Confédération Européenne de Volleyball (CEV) insieme a Insubria Gallarate e con la collaborazione del Polo Est Village, rappresenta un’occasione imperdibile per appassionati e turisti. Due giornate che promettono «spettacolo e grande agonismo», capaci di allungare la stagione turistica e di confermare Bellaria Igea Marina come una delle piazze sportive più dinamiche della Riviera.

Il prestigio è internazionale: Bellaria Igea Marina è infatti una delle sei città europee scelte per ospitare il torneo preliminare. A farle compagnia, nel circuito di eccellenza CEV, ci sono Montpellier (Francia), Székesfehérvár (Ungheria), Constan?a (Romania), Lubiana (Slovenia) e Bal?kesir Ayval?k (Turchia).

«Siamo onorati di essere stati selezionati dalla CEV per un evento di tale portata – ha dichiarato Massimo Ceccarelli, direttore del Polo Est Village –. Ospitare la CEV Beach Volleyball European Cup non è solo un’occasione per celebrare lo sport, ma anche una vetrina eccezionale per la nostra città. L’organizzazione di eventi di alta qualità anche al di fuori della stagione estiva è uno dei nostri obiettivi principali, e questa manifestazione è un passo significativo in quella direzione. Bellaria Igea Marina può essere una meta attraente tutto l’anno».

I riflettori europei sono dunque puntati sulla spiaggia di Bellaria Igea Marina, pronta a un weekend di sport e passione: sabbia, schiacciate spettacolari e tifo internazionale. L’ingresso sarà libero per il pubblico, occasione perfetta per sostenere gli atleti e vivere dal vivo due giorni di beach volley di altissimo livello.