Bellaria Igea Marina. Contributi economici per affitto e famiglie numerose: a inizio maggio le liquidazioni

Nei prossimi giorni, il Comune di Bellaria Igea Marina procederà alla liquidazione di contributi in relazione a due importanti iniziative di sostegno alle famiglie e contrasto alla fragilità. Si tratta, in particolare, dell’’assegno’ a beneficio dei nuclei numerosi con quattro o più figli e di quello a supporto del pagamento dell’affitto; tra la fine del mese di maggio e l’inizio di giugno, sarà inoltre pubblicata la graduatoria per la concessione di contributi economici a sostegno dell’attività motorio sportiva di bambini e ragazzi in età compresa tra i 6 e i 14 anni.

Per quanto concerne i contributi al pagamento dell’affitto, si ricorda che l’Amministrazione Comunale ha stanziato quest’anno 36.000 euro extra, a cospicua integrazione dei fondi destinati dalla Regione – ed erogati a livello distrettuale – per il pagamento del canone di locazione. Graduatoria distrettuale nella quale sono 35 i nuclei di Bellaria Igea Marina aventi diritto a contributo, i quali a inizio maggio riceveranno somme fino a a 2.000 euro; grazie al provvedimento della Giunta, durante i mesi estivi gli uffici comunali potranno ‘scorrere’ la lista erogando cifre analoghe a circa 20 ulteriori famiglie.

Anche sul fronte del sostegno alle famiglie numerose, i circa 6.000 euro di fondi distrettuali assegnati alla città sono stati integrati da ulteriori 4.000 euro di risorse comunali. Un totale di 10.000 euro, quindi, che in questi giorni saranno erogati a tutte le famiglie che ne hanno fatto richiesta, nuclei i quali presentano quattro o più figli a carico in riferimento all’anno 2024 e che riceveranno un aiuto economico tra i 1.379,28 e i 1.724,10 euro.

Come accennato, infine, gli uffici comunali presto renderanno nota anche la graduatoria per la liquidazione del beneficio che va a coprire, in parte, le spese sostenute dalle famiglie per l’iscrizione di bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni a corsi o attività sportive. Scaduto a fine marzo, il bando ha visto giungere agli uffici comunali un totale di 34 domande: le famiglie che risulteranno beneficiarie del contributo riceveranno durante i mesi estivi un aiuto economico pari a 150 euro per ogni primo figlio, poi via via 75 euro per ogni figlio ulteriore a partire dal secondogenito.

“ Un pacchetto di leve economiche a cui intendiamo dare continuità ”, spiega l’Assessore al Welfare Ivan Monticelli, “ valutando, ad esempio, un nuovo stanziamento che ci consenta di scorrere ulteriormente la graduatoria distrettuale sugli affitti, consapevoli che si tratta di una partita economicamente delicata per tante famiglie. Più in generale, queste iniziative confermano nel concreto un forte impegno a fianco della fragilità in ogni sua forma e a sostegno dell’accessibilità dei servizi, con un’attenzione che vuole essere crescente verso un tema più che mai attuale come la bassa natalità: fenomeno rispetto al quale ”, continua e conclude, “ un’inversione di rotta è possibile se anche le pubbliche amministrazioni mettono in campo politiche, energie e risorse pensate per coloro che scelgono, soprattutto i più giovani, di creare una nuova famiglia .”

Comune di Bellaria Igea Marina