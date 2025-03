Bellaria Igea Marina: contributi per l’attività sportiva dei minori tra 6 e 14 anni, c’è ancora tempo per fare domanda

È ancora possibile fare domanda per l’“Avviso pubblico per la concessione di contributi economici a sostegno dell’attività motorio-sportiva 2024/2025” per minori tra i 6 e i 14 anni, con scadenza fissata a lunedì 31 marzo. Il bando prevede l’assegnazione di un fondo di 15.000 euro, destinato a sostenere l’attività motoria dei bambini e giovanissimi.

L’iniziativa si basa sul riconoscimento dell’importanza dell’attività fisica per la salute, la socializzazione, l’integrazione e l’inclusione. I contributi sono destinati a minori che partecipano a corsi o attività sportive presso associazioni iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD) o al Comitato Italiano Paralimpico (CIP), che richiedono il pagamento di quote di iscrizione e tariffe di frequenza.

Possono accedere al contributo le famiglie con un ISEE 2025 per minorenni pari o inferiore a 12.000 euro, o 25.000 euro per nuclei con quattro o più figli. Il contributo è di 150 euro per il primo figlio e 75 euro per ogni figlio successivo.

Per ulteriori dettagli, l’avviso integrale è consultabile sul sito ufficiale del Comune di Bellaria-Igea Marina: www.comune.bellaria-igea-marina.rn.it.